Вторая по величине аптечная сеть в Японии планирует продать свой бизнес

Японская аптечная сеть Tsuruha Holdings рассматривает возможность полной продажи своего бизнеса, оцениваемого в 4,2 млрд долл. Заявление об этом последовало в результате победы в борьбе с Oasis Management за контроль над компанией, пишет Bloomberg.

По словам источников, Tsuruha наняла консультанта по реализации сделки и связалась с несколькими частными инвестиционными фирмами на предмет их заинтересованности в приобретении аптечной сети. Японская компания планирует собрать предложения от потенциальных покупателей уже к следующей неделе.

Акции аптечной сети выросли на рекордные 26% после публикации сообщения о возможной продаже. Как следствие, на момент закрытия токийской биржи 15 ноября рыночная стоимость компании составила около 4,2 млрд долл.

По словам представителей Tsuruha, решение о продаже аптечной сети еще не окончательное. Сама японская компания никак не прокомментировала ситуацию.

По данным Euromonitor International, Tsuruha является второй по величине сетью аптек в Японии. Ее история берет свое начало с 1929 года. Сеть насчитывает почти 2600 аптек по всей стране, число которых увеличится до 2750 к 2025 году. Согласно прогнозам, выручка компании к маю 2025 года составит 6,6 млрд долл.

Компания Oasis Management, которой принадлежит 12,8% акций Tsuruha, ранее в этом году заявила, что представители трех семей — основателей аптечной сети имеют чрезмерно большой контроль над компанией, что наносит ей ущерб. В результате было вынесено предложение провести реформу корпоративного управления и избрать пятерых новых членов Совета директоров. Впоследствии среди них не оказалось ни одного представителя Oasis.