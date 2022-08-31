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Введение рецептурного отпуска...

Введение рецептурного отпуска в ветеринарии перенесут на два года

Эксклюзив
31.08.2022
11:45
Руслан Мавлиханов

Проект приказа, регламентирующий рецептурный отпуск лекарств в ветеринарии, вступит в силу лишь через два года. Отрасль смогла убедить правительственную комиссию о соответствующем переносе.

Рецептурный отпуск в ветеринарии появится на два года позже, чем планировали разработчики этого проекта. Об этом «ФВ» рассказали в «Союзе предприятий зообизнеса».

Изначально документ, разработанный Минсельхозом, должен был вступить в силу с 1 марта 2023 года, но теперь сроки изменились. Это связано с замечаниями рынка к проекту, в том числе о денежных затратах при  его внедрении и к перечню лекарств, подлежащих рецептурному отпуску.

Что именно не устроило рынок в проекте? Почему регулятор прислушался к отрасли? Подробнее читайте в «ФВ» № 19 (1088) от 30.08.2022 года в материале «Годы до отпуска».

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30.08.2022
Годы до отпуска
Рецептурный отпуск в ветеринарии введут лишь через два года
№19 (1088)

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