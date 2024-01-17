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Выдачу экспортных лицензий...

Выдачу экспортных лицензий и разрешений оптимизируют по системе «Одно окно»

17.01.2024
19:06
Артем Косенок
Минэкономразвития предложило оптимизировать по системе «Одно окно» выдачу экспортных лицензий и разрешений. Документ также предусматривает расширение круга участников эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности.
Фото: Freepik

Подача заявлений о предоставлении разрешений в сфере внешнеторговой деятельности будет осуществляться с использованием единого портала, а также информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности. Минэкономразвития разместило на сайте regulation.gov.ru такой проект постановления.

Изменения вносятся ‎в Постановление Правительства РФ № 1279 от 30.09.2021 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования».

Предлагаемые изменения также направлены на закрепление порядка разработки и одобрения описаний целевых состояний разрешений, в отношении которых осуществляется эксперимент, говорится в пояснительной записке. Документ также предусматривает расширение круга участников эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования.

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