Выход в новые регионы

В настоящий момент сеть представлена уже в 37 субъектах федерации, а количество точек в стране составляет более 1,5 тыс. Доля от рынка по товарообороту за десять месяцев составила 2,48%. Динамично развивающаяся аптечная сеть в поисках кадров, оказалась под вниманием УФАС. Причиной оказалась рекламная конструкция с изображением девушки в медицинском халате и надписью: «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».

Источник: AlphaRM