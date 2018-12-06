Выход в новые регионы

09:38
14 декабря 2018
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Лидером среди аптечных сетей по количеству новых регионов с января по октябрь 2018 года, стала «Вита (Самара)».

В настоящий момент сеть представлена уже в 37 субъектах федерации, а количество точек в стране составляет более 1,5 тыс. Доля от рынка по товарообороту за десять месяцев составила 2,48%. Динамично развивающаяся аптечная сеть в поисках кадров, оказалась под вниманием УФАС. Причиной оказалась рекламная конструкция с изображением девушки в медицинском халате и надписью: «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».

Источник: AlphaRM

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AlphaRM
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