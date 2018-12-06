Выход в новые регионы

Лидером среди аптечных сетей по количеству новых регионов с января по октябрь 2018 года, стала «Вита (Самара)».
В настоящий момент сеть представлена уже в 37 субъектах федерации, а количество точек в стране составляет более 1,5 тыс. Доля от рынка по товарообороту за десять месяцев составила 2,48%. Динамично развивающаяся аптечная сеть в поисках кадров, оказалась под вниманием УФАС. Причиной оказалась рекламная конструкция с изображением девушки в медицинском халате и надписью: «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».
Источник: AlphaRM
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0