Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

В Москве с 2024 года программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств будут реализовывать на постоянной основе. Такое решение принял мэр города Сергей Собянин по итогам экспериментов по улучшению обеспечения пациентов лекарствами, которые назначаются врачебной комиссией по жизненным показаниям (индивидуальной непереносимости), а также больных диабетом и муковисцидозом (в ряде случаев).

За 11 месяцев 2023 года в рамках трех экспериментов более 10 тыс. пациентов получили компенсационные выплаты на общую сумму больше 1 млрд руб. Получив денежную компенсацию, они могли самостоятельно приобретать необходимые им лекарства.

«Как показала практика, в некоторых ситуациях выплата компенсаций оказалась более удобным способом лекарственного обеспечения, так как позволяет своевременно начать лечение и гарантировать его непрерывность», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

В частности, пациенты, нуждающиеся в препаратах конкретных торговых наименований, для индивидуальной закупки которых требуется время, могли самостоятельно приобретать лекарства до завершения такой закупки. Пациенты с диабетом могли получать денежную компенсацию при отсутствии бесплатного препарата в аптечном пункте поликлиники в момент выписки рецепта. Пациенты с муковисцидозом по своему желанию могли получить денежную компенсацию и самостоятельно приобретать лекарства в соответствии с выданным рецептом.