Выпуск лекарств в рублях в мае вырос по сравнению с тем же месяцем 2022 года

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2023 года вырос по сравнению с маем 2022 года на 3,7%. Он снизился по сравнению с апрелем 2023 года на 8,4%. За январь — май 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в мае изготовлено на 49,7 млрд руб. Это на 9,5% больше, чем в мае 2022 года, но на 8,6% меньше, чем в апреле 2023 года. За январь — май 2023 года производство препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%, изготовлено продукции на 256 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,4 млрд доз, что на 0,3% больше, чем в мае 2022 года, но на 17,1% меньше, чем в апреле 2023 года. Выпуск в ампулах составил 533 тыс. штук. Это на 16,8% меньше, чем в мае 2022 года, и на 36,6% меньше, чем в апреле 2023 года. За январь — май 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 6,2%, а в ампулах — на 31,1%.

Производство фармацевтических субстанций увеличилось по сравнению с маем 2022 года на 1,4%. Однако снизилось по сравнению с апрелем 2023 года на 1,3%. За январь — май 2023 года фармацевтических субстанций произведено на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 74,3 т, что на 27,8% больше, чем в мае 2022 года, и на 29,1% больше, чем в апреле 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с маем 2022 года на 35,7%, а по сравнению с апрелем 2023 года — на 30,1%, составив 123 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 53,5 млн упаковок: на 58,5% больше, чем в мае 2022 года, но на 6,7% меньше, чем в апреле 2023 года. За январь — май 2023 года их произведено 252 млн упаковок, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 20,5 млн упаковок, что на 42,3% меньше, чем в мае 2022 года, но на 2,5% больше, чем в апреле 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в мае 2023 года выпущено на 3,5 млрд руб. Это на 34,6% больше, чем в мае 2022 года, и на 6,6% больше, чем в апреле 2023 года. В целом за январь — май 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 14,4 млрд руб., что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее аналитическая компания RNC Pharma сообщила, что отечественная фармпромышленность в мае показала лучшую динамику за последние пять месяцев. Рублевая динамика относительно мая 2022 года составила +8%. С января по май 2023 года в России было произведено готовых лекарственных препаратов на сумму 282 млрд руб. Динамика относительно аналогичного периода 2022 года была зафиксирована на уровне -5,8% в рублях. Натуральные объемы производства тоже сокращались.