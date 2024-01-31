Выручка Pfizer упала на 42% в 2023 году

Pfizer опубликовала финансовый отчет за IV квартал и весь 2023 год. Выручка компании составила 58,5 млрд долл. Это на 42% меньше, чем в 2022 году. За год акции Pfizer упали в цене примерно на 36%.

Столь значительное снижение доходов связано с падением продаж вакцины Comirnaty и противоковидного перорального лекарственного средства Paxlovid. Без их учета обороты компании в 2023 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль фармпроизводителя в 2023 году упала до 2,1 млрд долл. Это на 93% ниже показателя 2022 года, составившего 31,3 млрд долл.

Четвертый квартал 2023 года показал сокращение доходов Pfizer на 41% до 14,2 млрд долл. из-за уменьшения спроса на препараты от COVID-19. Если не брать в расчет Comirnaty и Paxlovid, операционная выручка производителя выросла на 8% в последнем квартале прошлого года.

Кроме того, IV квартал оказался убыточным. Чистые издержи в этот период — 3,37 млрд долл. Аналогичный период 2022 года принес Pfizer чистую прибыль в размере 4,99 млрд долл.

Компания работает над улучшением своих финансовых показателей. В октябре прошлого года производитель объявил о масштабной инициативе по сокращению расходов на 3,5 млрд долл., писал CNBC.

В стремлении увеличить свои объемы продаж Pfizer пыталась влиться в рынок препаратов — агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) от ожирения и диабета. Однако в декабре 2023 года компания заявила об отказе продолжать исследования перорального лекарства из-за многочисленных случаев развития побочных эффектов у пациентов.

Все же производитель прогнозирует размер выручки в 2024 году в диапазоне от 58,5 млрд долл. до 61,5 млрд долл. Ожидается, что крупной статьей доходов станут продукты компании Seagen, приобретенной Pfizer за 43 млрд долл. В прошлом месяце компания сообщила о закрытии сделки.