Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Выручка Pfizer упала...

Выручка Pfizer упала на 42% в 2023 году

31.01.2024
14:19
Владимир Заболотских
Доходы Pfizer упали на 42% в 2023 году в связи с падением объема продаж ее противоковидного препарата Paxlovid и вакцины Comirnaty. Чистая прибыль производителя в прошлом году составила 2,1 млрд долл., что на 93% ниже показателя 2022 года.
Фото: ru.123rf.com

Pfizer опубликовала финансовый отчет за IV квартал и весь 2023 год. Выручка компании составила 58,5 млрд долл. Это на 42% меньше, чем в 2022 году. За год акции Pfizer упали в цене примерно на 36%.

Столь значительное снижение доходов связано с падением продаж вакцины Comirnaty и противоковидного перорального лекарственного средства Paxlovid. Без их учета обороты компании в 2023 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль фармпроизводителя в 2023 году упала до 2,1 млрд долл. Это на 93% ниже показателя 2022 года, составившего 31,3 млрд долл.

Четвертый квартал 2023 года показал сокращение доходов Pfizer на 41% до 14,2 млрд долл. из-за уменьшения спроса на препараты от COVID-19. Если не брать в расчет Comirnaty и Paxlovid, операционная выручка производителя выросла на 8% в последнем квартале прошлого года.

Кроме того, IV квартал оказался убыточным. Чистые издержи в этот период — 3,37 млрд долл. Аналогичный период 2022 года принес Pfizer чистую прибыль в размере 4,99 млрд долл.

Компания работает над улучшением своих финансовых показателей. В октябре прошлого года производитель объявил о масштабной инициативе по сокращению расходов на 3,5 млрд долл., писал CNBC.

В стремлении увеличить свои объемы продаж Pfizer пыталась влиться в рынок препаратов — агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) от ожирения и диабета. Однако в декабре 2023 года компания заявила об отказе продолжать исследования перорального лекарства из-за многочисленных случаев развития побочных эффектов у пациентов.

Все же производитель прогнозирует размер выручки в 2024 году в диапазоне от 58,5 млрд долл. до 61,5 млрд долл. Ожидается, что крупной статьей доходов станут продукты компании Seagen, приобретенной Pfizer за 43 млрд долл. В прошлом месяце компания сообщила о закрытии сделки.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.