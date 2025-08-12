Выручка «Промомеда» в первом полугодии 2025 года выросла на 82% год к году

Компания «Промомед» поделилась операционными результатами за первые шесть месяцев 2025 года. Как сообщили в пресс-службе компании, рост выручки составил 82% по сравнению с первым полугодием 2024 года, что в 5,5 раза выше темпа роста рынка (14,9%, по данным IQVIA).

За отчетный период компания вывела на рынок следующие препараты:

«Тирзетта» (МНН тирзепатид) для терапии ожирения и сахарного диабета II типа;

«Апалутамид-Промомед» (МНН апалутамид) для терапии двух видов рака предстательной железы;

«Велгия Эко» (МНН семаглутид) для терапии избыточной массы тела и ожирения.

Компания за отчетный период провела 56 медицинских исследований и получила регистрационные удостоверения для 15 лекарственных препаратов. Всего были зарегистрированы 12 новых патентов.

В первом полугодии индекс эволюции эндокринологического портфеля компании составил 120,9 (опережение роста релевантного рынка девяти МНН на более чем 20 п.п.). Индекс эволюции онкологического портфеля составил 233,0 (опережение роста релевантного рынка 29 МНН на 133 п.п.).

Индекс эволюции (Evolution Index, EI) рассчитывается для оценки прогресса продукта и (или) портфеля продуктов компании на рынке, отражает скорость прироста продукта по сравнению с ростом релевантного ему рынка. Значения выше 100 показывают, на сколько процентных пунктов продукт или портфель растет быстрее рынка.

Доля выручки от реализации инновационных продуктов выросла до 60%, что на 3 п.п. выше, чем годом ранее (57% за первое полугодие 2024 года). Доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей в выручке выросла на 20 п.п. и составила 74% (в прошлом году было 54%).