Выручка «Аптечной сети 36,6» выросла в I полугодии на 23%

ПАО «Аптечная сеть 36,6», работающее под брендами «Аптека 36,6» и «Горздрав», поделилась аудированными результатами за I полугодие 2025 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно отчету, общая выручка компании достигла 51,1 млрд руб. (без НДС) за шесть месяцев 2025 года, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таких результатов удалось достичь за счет:

роста сопоставимых (LFL) продаж на 8,7%;

роста количества торговых точек на 14,1%.

Сопоставимая выручка компании выросла на фоне роста среднего чека на 10,9% и снижения трафика на 2,0%.

С января по июнь 2025 года абсолютное значение показателя EBITDA составило 3,9 млрд руб. при уровне рентабельности 7,6% год к году.

Общее количество аптек выросло на 20% и составило 2646 аптек. За шесть месяцев 2025 года компания открыла 81 аптеку (gross) и приобрела в рамках сделок M&A 22 аптеки. Для повышения эффективности 11 аптек были закрыты.

Выручка от продаж в интернете выросла на 36,8% и превысила 12,7 млрд руб. (без НДС). Доля онлайн-выручки выросла до 25,0% от общей выручки компании за I полугодие.

Аптечная сеть в первом полугодии также закончила интеграцию приобретенных в прошлом году сетей «Аптека для бережливых» (158 аптек) и «Мицар-Н» (60 аптек). Аптеки перешли под бренды «Аптека 36,6» и «Горздрав».

Число участников программы лояльности выросло на 7% год к году и достигло 15,4 млн клиентов, а доля покупок с картой лояльности выросла на 2 п.п. — до 76,0%.