Вывоз патогенов в недружественные страны нужно будет согласовывать с ФСБ и МИД

Минздрав намерен наделить ФСБ и МИД правом отказывать в вывозе патогенов из России в недружественные государства. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Ведомости». В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В пояснительной записке отмечается, что документ подготовлен по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. При ввозе или вывозе патогенов в недружественные страны не соблюдается принцип взаимности при обмене патогенами. «Такие действия иностранных партнеров на нынешнем этапе развития международных отношений несут риск возникновения негативных последствий для биологической безопасности России», — говорится в записке.

Чтобы минимизировать такие риски, Минздрав предлагает дополнить перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на вывоз патогенных микроорганизмов и вирусов ‎в недружественные государства, отсутствие согласования ФСБ и МИД. Сейчас в списке таких стран находятся члены Европейского союза, а также Канада, США, Швейцария, Япония и ряд других государств.

Вносимые поправки затрагивают патогены для фундаментальных и прикладных научных исследований в области биологической безопасности, создания диагностических систем. По словам главврача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, самый последний пример ввоза патогенов на территорию России для изучения и создания тест-систем – это SARS-CoV-2. Обмен микроорганизмами между странами происходит для создания средств профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что изменения повлияют на развитие глобальной эпидемиологии, но не отразятся на фармацевтическом рынке. По мнению Позднякова, циркулирующими в мире патогенами «давно все обменялись». Поправки могут быть применимы к появляющимся микроорганизмам, отметил он.

«Ведомости» направили запросы в Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, МИД, ФСБ, Минобрнауки и РАН.