Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Вывоз патогенов в...

Вывоз патогенов в недружественные страны нужно будет согласовывать с ФСБ и МИД

11.08.2023
14:57
Артем Косенок
ФСБ и МИД предлагают наделить правом отказывать в вывозе патогенных микроорганизмов и вирусов в недружественные государства. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить риски для биологической безопасности России.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минздрав намерен наделить ФСБ и МИД правом отказывать в вывозе патогенов из России в недружественные государства. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Ведомости». В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В пояснительной записке отмечается, что документ подготовлен по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. При ввозе или вывозе патогенов в недружественные страны не соблюдается принцип взаимности при обмене патогенами. «Такие действия иностранных партнеров на нынешнем этапе развития международных отношений несут риск возникновения негативных последствий для биологической безопасности России», — говорится в записке.

Чтобы минимизировать такие риски, Минздрав предлагает дополнить перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на вывоз патогенных микроорганизмов и вирусов ‎в недружественные государства, отсутствие согласования ФСБ и МИД. Сейчас в списке таких стран находятся члены Европейского союза, а также Канада, США, Швейцария, Япония и ряд других государств.

Вносимые поправки затрагивают патогены для фундаментальных и прикладных научных исследований в области биологической безопасности, создания диагностических систем. По словам главврача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, самый последний пример ввоза патогенов на территорию России для изучения и создания тест-систем – это SARS-CoV-2. Обмен микроорганизмами между странами происходит для создания средств профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что изменения повлияют на развитие глобальной эпидемиологии, но не отразятся на фармацевтическом рынке. По мнению Позднякова, циркулирующими в мире патогенами «давно все обменялись». Поправки могут быть применимы к появляющимся микроорганизмам, отметил он.

«Ведомости» направили запросы в Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, МИД, ФСБ, Минобрнауки и РАН.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.