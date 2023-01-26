Walgreens может продать подразделение аптечной автоматизации за 2 млрд долларов

Аптечная компания Walgreens Boots Alliance рассматривает возможность продажи своего бизнеса по автоматизации аптек, сообщает Bloomberg. Эта сделка может принести компании до 2 млрд долл.

Компания iA занимается созданием программных решений, помогающих крупным аптекам составлять рецепты. Walgreens объявила о крупных инвестициях в компанию в 2021 году.

Bloomberg пишет, что это подразделение может вызвать интерес со стороны конкурирующих медицинских и частных инвестиционных компаний. Издание добавляет, что окончательное решение еще не принято и Walgreens может отказаться от планов по продаже бизнеса.

Компания рассматривает возможность отказаться от непрофильных подразделений. Она хочет накопить деньги на другие направления деятельности, такие как покупка конкурирующего поставщика первичной медико-санитарной помощи Summit Health за 9,8 млрд долл. Об этой сделке, которую заключило подразделение Walgreens VillageMD, «ФВ» писал в ноябре.

В целом Walgreens, один из крупнейших операторов аптечных сетей в США, проявляет повышенное внимание к сфере здравоохранение, чтобы уменьшить свою зависимость от розничного аптечного бизнеса, пишет Bloomberg.