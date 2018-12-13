Японская Taisho Pharmaceutical близка к приобретению французского OTC-бизнеса у Bristol-Myers Squibb  

О сделке, сумма которой может составить 1,6 млрд долл., может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Bristol-Myers искала покупателя на подразделение в рамках глобальной оптимизации бизнеса.

Без учета этой сделки общая сумма сделок по продажам/приобретениям безрецептурных бизнесов за истекший период 2018 г. составит 428,7 млрд долл., что на 27% выше показателя за аналогичный период годом ранее.

В марте текущего года британская GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») выкупила долю швейцарской Novartis («Новартис») в совместном предприятии по производству безрецептурной продукции за 15 млрд долл., а месяцем позже американская Procter & Gamble («Проктэр энд Гэмбл») приобрела OTC-бизнеса у немецкой Merck KGaA («Мерк КГаА, в США и Канаде – EMD) за 3,4 млрд евро (3,8 млрд долл.).

По информации Bloomberg, рыночная капитализация Taisho составляет около 10 млрд долл.

В ассортименте UPSA болеутоляющие и противогриппозные препараты, в т.ч. Dafalgan, Efferalgan и Fervex, а также лечебное питание.

UPSA основана в 1935 г. и приобретена Bristol-Myers в 1994 г.

Японская компания основана в 1912 г.

Покупка UPSA – не первая сделка между Taisho и Bristol-Myers Squibb. В 2009 г. японская компания приобрела OTC-бизнес BMS в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая и Японии) за 310 млн долл.