За что врачи не любят медицинских представителей

Вторую строчку в рейтинге отрицательных характеристик представителей занимает стандартность слов и действий, когда сотрудники как роботы следуют заученным схемам продаж. Такое поведение не нравится 48% опрошенных врачей.

Эксперты исследовательской компании Тop of Mind MR&C попытались выяснить, что раздражает врачей в ходе визитов представителей фармацевтических компаний. Как показали результаты опроса врачей-неврологов, больше всего докторов возмущает агрессивный стиль продвижения препаратов. Свыше 56% участников опроса считают напористость неприемлемым элементом поведения медпредставителей.

Среди недопустимых качеств представителя респонденты назвали также поверхностное знание темы, неумение поддержать профессиональный разговор. Подобная некомпетентность раздражает 32% опрошенных. Столько же не приемлют фокусировку беседы только на препарате компании без сравнения с препаратами-аналогами.

Значительная часть докторов (30%) недовольна тем, что медпредставители приходят без предварительной договоренности. Сегодня загруженность врачей настолько велика, что многие не могут принимать представителей фармбизнеса в рабочие часы. К тому же подобные контакты имеют ограничения, предусмотренные законодательством. Причина недовольства 27% участников опроса состоит в том, что медпредставители отвлекают их от основной работы.

А каких медпредставителей врачи любят?

Большинство докторов (52%) ценят в представителях глубокое знание темы, умение вести профессиональный диалог. Около 37% привлекает возможность получать информацию, полезную для работы.

34% опрошенных нравится, когда сотрудник фармкомпании дает объективное представление о месте препарата компании в терапии заболевания, сравнивая его с препаратами-аналогами. А 32% приветствуют спокойный, убедительный стиль общения с грамотной аргументацией.

Для 15% врачей положительной чертой медпредставителя является привычка заранее договариваться о времени визита.