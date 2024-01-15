За применение лекарственного препарата офф-лейбл клинику в Москве лишили лицензии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Росздравнадзора об аннулировании лицензии на меддеятельность, выданную ООО «Клиника «Спасение». Среди грубых нарушений лицензионных требований — применение лекарственного препарата без медицинских показаний, сказано в решении суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

Согласно представлению Главного следственного управления по Московской области СК России, ООО «Клиника «Спасение», ООО «Клиника «Гармония столица», ООО «Спасение Медикал» учреждены одними лицами и образуют группу компаний «Спасение», которые в нарушение требований Приказа Минздрава РФ от 08.10.1999 № 363 «О разрешении медицинского применения лекарственных средств» и п.46 ч.1 ст.12 ФЗ № 99-ФЗ, не имея лицензии и врача анестезиолога-реаниматолога в своем штате, с 2017 года организовали незаконное оказание платных услуг по введению препарата «Ксенон», следует из текста судебного акта.

В рамках «ксенонотерапии» (стоимость одного сеанса — 28,5 тыс. руб.), которая позиционировалась как средство «для снятия стресса и для лечения зависимостей», пациентам вводили ксеноно-кислородную смесь с лекарственным препаратом «КсеМед», в нарушение инструкции по его применению, без медицинских показаний, говорится в решении суда.

В инструкции к препарату приводятся следующие показания: вводная и поддерживающая общая ане­стезия у взрослых при хирургических операциях в стационаре и в амбулаторных условиях, обезболивание лечебных и диагностиче­ских манипуляций, болевой синдром (в т.ч. при острой коронарной недостаточности, инфаркте миокарда, остром панкреатите), у детей от 1 года до 18 лет поддерживающая общая анестезия при плановых хирургических операциях в стационаре.

Продолжение медицинской деятельности клиникой «Спасение» представляет угрозу общественным интересам и жизни/здоровью граждан, а наличие медицинской лицензии при осуществлении ею медицинских услуг за ее пределами вводит потенциальных заказчиков услуг в заблуждение, указал суд в своем решении от 11 января и аннулировал лицензию, выданную филиалу на улице Плеханова в столице. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В декабре прошлого года тот же суд удовлетворил иск тероргана Росздравнадзора о привлечении клиники к административной ответственности в соответствии с частями 1,2 ст.6.33 КоАП РФ и оштрафовал на 1 млн руб.