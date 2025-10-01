За внесение данных о маркировке товаров предложили ввести госпошлину

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1026190-8, которым предлагается внести изменения в ч. 1 и 2 Налогового кодекса и отдельные законодательные акты.

Авторы документа предлагают установить государственную пошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Размер пошлины будет установлен отдельным постановлением правительства.

Документом также предлагается расширить сферу применения рассрочки по уплате налогов для сезонных видов деятельности и увеличить предельный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет. Для налогоплательщиков сокращается количество направляемых документов в налоговую благодаря отмене их предоставления по имущественным налогам и ряду других дублирующих операций.

В части НДФЛ установят единые условия для налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения доходов от реализации находящихся в собственности налогоплательщика более пяти лет акций и долей участия в уставном капитале российских организаций.