Законодательство ЕАЭС не содержит единых требований к рекламе лекарств

Представители Республики Беларусь считают, что подход их государства к регулированию рекламы лекарств можно имплементировать в документы ЕАЭС.

При этом Закон о рекламе лекарств и медицинских изделий республики представители фармсообщества называют одним из самых жестких.

Согласно документу, реклама ЛС допускается только при наличии согласования Минздрава. Для того, чтобы попасть в телевизионный эфир с роликом о своем продукте, компания должна обратиться в Минздрав Республики Беларусь, предоставить пакет документов, включая макет рекламы и пройти соответствующую административную процедуру согласования, которая занимает около 15 дней. После получения разрешения, реклама допускается в СМИ.

«Вы можете рекламироваться только в том виде, в котором согласован макет. Если идет хотя бы минимальное отступление от макета, то грозит административный штраф», – пояснила начальник отдела по юридической и кадровой работе РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Минздрава РБ Наталья Тарасевич, выступая на фармацевтическом форуме «Евразия: регулирование и бизнес», организованном компанией Lynx2Market.

По ее словам, на различных заседаниях рабочих групп вопрос подходов к рекламе лекарств в рамках ЕАЭС обсуждался не раз, но решение пока не выработано. Поэтому, по словам Натальи Тарасевич, регулирование этого вопроса остается на национальном уровне стран-участниц ЕАЭС.



