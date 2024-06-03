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Законопроект о запрете...

Законопроект о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности внесли в Госдуму

03.06.2024
19:05
Дина Коблова
В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности, изменения предлагается внести в две статьи закона «Об обращении лекарственных средств». В прошлом году аптеки приняли участие в эксперименте по блокировке продаж лекарств с истекшим сроком годности.
Фото: 123rf.com

Депутаты во главе с председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Бадмой Башанкаевым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект № 638642-8 о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности. Документом предлагается внести изменения в статьи 57 и 67 Федерального закона №61 «Об обращении лекарственных средств».

Сейчас статьей 57 запрещена продажа фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств. В документе предлагается добавить в статью пункт о запрете продажи препаратов с истекшим сроком годности или сведения о маркировке средствами идентификации или вводе в гражданский оборот которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Соответствующие изменения предлагается внести и в статью 67, которая устанавливает правила ведения системы МДЛП.

Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовлен для совершенствования нормативного правового регулирования обращения лекарственных средств с учетом правоприменительной практики.

В апреле 2023 года ЦРПТ пригласил аптеки в эксперимент по блокировке продаж лекарств с истекшим сроком годности. В рамках пилотного проекта проверка проводилась как на этапе поступления лекарств на склад, так и непосредственно на этапе продажи. При сканировании маркировки информационная система аптеки обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре и, если препарат с таким кодом маркировки уже имеет статус «выбыл» или срок годности лекарства истек, система не позволит пробить товар на кассе и продать его. Известно, что к эксперименту присоединились аптечные сети «36,6» и «Ригла».

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