Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Закупать лекарства и медизделия для нацпроектов будут централизованно

16.10.2025
15:45
ДинаКоблова
Закупки лекарств и медизделий для нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» будут централизованы через Федеральный центр Минздрава России. В список вошли 36 видов медтехники, препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лечения гепатита С.
Фото: 123rf.com

Минздрав России намерен централизовать закупки лекарств и медтехники для двух национальных проектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Проект постановления проходит общественное обсуждение до 30 октября.

Согласно документу Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава России предстоит определять поставщиков для всех государственных медучреждений в рамках нацпроектов. Централизованно будут закупать:

  • медицинские изделия, среди которых диагностическое, реанимационное и операционное оборудование (всего 36 позиций);
  • лекарственные препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений (перечень утвердит Минздрав РФ);
  • противовирусные препараты для лечения гепатита С (перечень утвердит Минздрав РФ).

Заказчики должны ежегодно до 1 сентября направлять в Федеральный центр данные о том, сколько и каких лекарств и медтехники им нужно на следующий год. До 1 октября необходимо подать заявки на закупку по установленной форме. В 2026 году для подготовки системы к запуску введут ускоренные сроки (до 1 декабря и до 10 декабря).

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.