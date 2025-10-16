Закупать лекарства и медизделия для нацпроектов будут централизованно

Минздрав России намерен централизовать закупки лекарств и медтехники для двух национальных проектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Проект постановления проходит общественное обсуждение до 30 октября.

Согласно документу Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава России предстоит определять поставщиков для всех государственных медучреждений в рамках нацпроектов. Централизованно будут закупать:

медицинские изделия, среди которых диагностическое, реанимационное и операционное оборудование (всего 36 позиций);

лекарственные препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений (перечень утвердит Минздрав РФ);

противовирусные препараты для лечения гепатита С (перечень утвердит Минздрав РФ).

Заказчики должны ежегодно до 1 сентября направлять в Федеральный центр данные о том, сколько и каких лекарств и медтехники им нужно на следующий год. До 1 октября необходимо подать заявки на закупку по установленной форме. В 2026 году для подготовки системы к запуску введут ускоренные сроки (до 1 декабря и до 10 декабря).