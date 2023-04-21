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Закупать медизделия будет...

Закупать медизделия будет возможно по торговому наименованию

21.04.2023
12:31
Маргарита Грошева

Депутаты одобрили поправки в закон, регулирующий закупочные процедуры. Они в том числе позволят закупать медизделия для конкретных пациентов по торговому наименованию.

Фото: unsplash.com

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В частности, изменения позволят закупать медицинские изделия и лечебное питание по торговому наименованию для конкретных пациентов. Сделать это будет возможно в случае индивидуальной непереносимости или жизненных показаний по решению врачебной комиссии.

Кроме того, документ предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с 3 млн до 10 млн руб., а также снимает ограничения на объем таких закупок. Это позволит сократить сроки закупочных процедур, так как такой способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика, утверждалось в пояснительной записке к документу.

Ценовой порог, допускающий проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, увеличивается с 3 млн до 5 млн руб. Это также должно позволить сократить сроки проведения закупок.

Изменения вносятся в Федеральный закон № 44 от 05.04.2013. Законопроект разработан для того, чтобы упростить и повысить эффективность закупочных процедур.

Законопроект был внесен в Думу в марте 2023 года.

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