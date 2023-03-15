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Закупки лекарств в...

Закупки лекарств в январе выросли в натуральном выражении на 21%

15.03.2023
16:39

В январе 2023 года госзаказчики закупили лекарств на 105,2 млрд руб. Это на 24% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные AlphaRM. В упаковках рост составил +21%, закуплено 60,3 млн упак. Первое место по объему закупок, как и в предыдущие годы, занимают противоопухолевые препараты.

Фото: freepik/www.freepik.com

За последние четыре года объем январских закупок лекарств увеличился почти в два раза: с 56,5 млрд руб. в январе 2020 года до 105,2 млрд руб. в январе 2023-го. В упаковках рост за этот период составил 30%. Такие данные приводят в AlphaRM. За последние несколько лет денежная динамика опережает натуральную как в госсегменте, так и в рознице. В аптеках такая ситуация связана, скорее, с инфляционным ростом, а в госзаказе — с закупкой дорогих лекарств. 

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На первом месте по объему закупок в течение последних нескольких лет находятся противоопухолевые препараты. Второе и третье места меняются. В частности, в январе 2022 года в первой тройке оказались группы препаратов, связанных с борьбой с COVID-19. В январе этого года в лидерах оказались препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы. 

Закупки, в документации которых указывается новая коронавирусная инфекция (без вакцин), в январе 2023 года снизились на 99% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если в 2022 году в первый месяц закуплено противоковидных лекарств на 7,1 млрд руб., то в январе текущего года — всего на 95,1 млн руб. Закупки вакцин в денежном выражении по-прежнему растут, но в упаковках показывают снижение на 56%.

Подробнее читайте в «ФВ» № 7 (1106) от 14.03.2023 в материале «Госзаказ в натуре».

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14.03.2023
Госзаказ в натуре
Закупки лекарств в январе выросли в натуральном выражении на 21%
№7 (1106)

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