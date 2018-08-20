Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке

Все полисы ОМС, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории РФ. Медицинская помощь по программам ОМС будет оказываться по ним в полном объеме. Так в Федеральном фонде ОМС прокомментировали многочисленные публикации в СМИ о необходимости замены полиса ОМС на документ нового образца до 1 ноября текущего года.
«Если застрахованный гражданин хочет получить полис ОМС нового образца, он может обратиться в страховую медицинскую организацию, указанную на имеющемся полисе ОМС. Сделать это можно в любое удобное время в соответствии с графиком работы пунктов выдачи полисов страховой организации, в которых гражданин хочет получить полис ОМС нового образца.
Если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену один раз в год, подав заявление в любую другую, выбранную им самостоятельно, страховую медицинскую организацию до 1 ноября текущего года», – разъяснили в Фонде.
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