Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке

«Если застрахованный гражданин хочет получить полис ОМС нового образца, он может обратиться в страховую медицинскую организацию, указанную на имеющемся полисе ОМС. Сделать это можно в любое удобное время в соответствии с графиком работы пунктов выдачи полисов страховой организации, в которых гражданин хочет получить полис ОМС нового образца.

Если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену один раз в год, подав заявление в любую другую, выбранную им самостоятельно, страховую медицинскую организацию до 1 ноября текущего года», – разъяснили в Фонде.