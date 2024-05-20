Заместителем гендиректора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» стал Михаил Глухов

В компании «Валента Фарм» назначен новый заместитель генерального директора по маркетингу и продажам, им стал Михаил Глухов.

В этой должности Глухов будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочных маркетинговых стратегий, укрепление и усиление позиций компании и ее продуктов на рынке, а также за расширение портфеля и запуск новых препаратов, сообщили в пресс-службе фармкомпании.

Глухов имеет более 20 лет опыта работы в маркетинге и обладает обширной экспертизой в этом направление, за это время реализовал множество успешных проектов, связанных с запуском новых брендов и разработкой инновационных продуктов для таких компаний как Paulig, PepsiCo, Danone, Русагро, как в России, так и за рубежом.

«Уверен, что вместе мы сможем реализовать поставленные перед нами задачи и обеспечить врачей эффективными, инновационными инструментами для улучшения качества жизни пациентов», — прокомментировал назначение Глухов.

Ранее должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам занимала Снежана Черногорцева. Она пришла в компанию в 2020 году из «МегаФона». «Валенту Фарм» она покинула еще в феврале, писал adindex.ru. Сейчас она занимает должность директора по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту торговой сети «Перекресток».