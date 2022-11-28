Замглавы НИИ вакцин и сывороток арестован на два месяца

Заместитель директора по экономике и финансам петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Андрей Васильев заключен под стражу до 21 января 2022 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Следствие считает, что он, будучи председателем единой комиссии по осуществлению закупок НИИ, получил от заместителя генерального директора одной из компаний взятку. Он должен был обеспечить победу фирмы в заключении госконтракта на 150 млн руб. Общая сумма взятки составила не менее 30 млн руб.

В суде уточнили, что Васильев в течение двух лет получал взятки от директора петербургской компании ООО «Стадиум», а также через посредника. С ноября 2018 по июнь 2020 года представителю института передали около 30 млн руб. за победу компании в конкурсе на поставку инкубационного яйца. Васильева подозревают в преступлении по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), предусматривающей наказание в виде штрафа и лишения свободы до 15 лет. Васильев вину не признал, обвинение ему не предъявлялось.

«Стадиум» специализируется на производстве оборудования для сельского хозяйства, следует из данных СПАРК. Компания создана бизнесменом Юрием Мамаевым в октябре 2018 года. Спустя три месяца после учреждения 100% компании перешли Татьяне Соловьевой, а в 2022 году владельцем фирмы стал Константин Дорошенко.

Свой первый госконтракт «Стадиум» получила в конце 2018 года: компания выиграла тендер на поставку 8 млн инкубационных яиц по заказу СПбНИИВС стоимостью 150 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок. Больше в торгах компания не участвовала. Согласно СПАРК, выручка поставщика в 2019 году составила 218 млн руб., в 2020 году – 27 млн руб. Более поздние данные о доходах фирмы не публиковались.

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ежегодно закупает куриные инкубационные яйца на сумму до 500 млн руб. Так, в 2018 году в конкурсах НИИ на поставку яиц выиграли вологодский кооператив «Племптица-Можайское», удмуртский совхоз «Увинский», петербургская «Светинвест» и «Птицефабрика Синявинская» из Ленобласти. Заключенный со «Стадиумом» договор, согласно сайту госзакупок, НИИ несколько раз корректировал в 2019 году, а в 2020 году и вовсе расторг.

Как пишет 47 news, транши за победу в конкурсе Васильев получал от Дорошенко. По данным СМИ, следственные органы Петербурга также провели обыски у руководителя «Птицефабрики Синявинская» Артура Холдоенко. На вопрос «ФВ» об обысках на предприятии он не ответил.

СПбНИИВС занимается разработкой противогриппозных препаратов. В 2022 году институт получил регистрационное удостоверение на вакцину против COVID-19 «Конвасэл».