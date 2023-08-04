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Замглавы самарского Минздрава...

Замглавы самарского Минздрава заподозрили в мошенничестве при поставках медоборудования

04.08.2023
10:23
Артем Косенок
МВД по Самарской области задержало замминистра здравоохранения региона. Чиновника подозревают в мошенничестве при заключении договора поставки медицинского оборудования.
Фото: wirestock/ru.freepik.com

Сотрудники полиции задержали заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Его подозревают в мошенничестве. Об этом накануне сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Оперативные мероприятия полицейскими проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования», — отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

На сайте областного правительства сообщается, что Майрамукаев занимает должность заместителя министра ­– руководителя департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Он был назначен на этот пост в феврале 2021 года.

Накануне самарские СМИ сообщили также о задержании министра здравоохранения региона Армена Беняна. В сообщении пресс-службы регионального МВД о нем не упоминается. Свои обязанности на посту он выполняет с 2020 года.

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