Запрет на вывоз фармпродукции и медизделий продлили до конца 2027 года

03.10.2025
15:08
ДинаКоблова
Запрет на вывоз фармпродукции и медизделий из России будет действовать до конца 2027 года. Ограничение было введено в 2022 году, и сейчас правительство подписало документ о его продлении.
Фото: 123rf.com

Правительство продлило срок ограничений на вывоз из России ряда товаров. Постановление № 1516 от 02.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

В марте 2022 года правительство определило перечень товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России. Решение было принято в рамках исполнения указа президента № 100 от 08.03.2022. В перечень тогда вошли ввезенные в страну медицинское, технологическое, телекоммуникационное оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров.

Затем во исполнение указа президента № 100 было утверждено постановление № 311 от 09.03.2022. Документом утвержден перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет на вывоз из страны. В него также вошли фармацевтическая продукция и медицинские изделия (Код ТН ВЭД ЕАЭС 3006). Изначально запрет на вывоз действовал до конца 2022 года, затем его неоднократно продлевали. Новым постановлением запрет продлен до 31 декабря 2027 года.

