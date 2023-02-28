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Зарплатный максимум фармацевта...

Зарплатный максимум фармацевта в Москве составил 130 тысяч рублей

28.02.2023
12:16
Наталья Маскина

Обзор самых дорогих на рынке труда фармацевтов со стажем работы от трех лет представил SuperJob.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составляет 130 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 110 тыс. руб., Екатеринбурга — 90 тыс. руб. Обзор зарплат на позицию «Фармацевт» представил Исследовательский центр рекрутингового ресурса SuperJob. Обзор основан на анализе предложений работодателей и ожиданий претендентов в феврале 2023 года в 16 городах России.

Наиболее востребованы на рынке труда фармацевты с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от двух лет. Уровень зарплаты таких специалистов в Москве колеблется в диапазоне 70—90 тыс. руб. Начинающему фармацевту в Москве предлагают 50–60 тыс. руб.

В Москве работники аптек ценятся гораздо выше, чем в регионах. Если в столице фармацевт с опытом от одного года может рассчитывать на зарплату в 60—70 тыс. руб., то в Волгограде уровень зарплатных предложений для таких специалистов в два раза ниже: 33—37 тыс. руб.  

Уровень зарплат фармацевтов в регионах России (net, fix, в рублях)

Город

Зарплатный диапазон (в зависимости от уровня компетенций и стажа)

Среднерыночная
заработная
плата

начинающий специалист

с опытом от одного года

с опытом от двух лет

с опытом от трех лет

Москва

50000—60000

60000—70000

70000—90000

90000—130000

85000

Санкт-Петербург

42000—50000

50000—57000

57000—75000

75000—110000

70000

Волгоград

27000—33000

33000—37000

37000—50000

50000—70000

45000

Воронеж

30000—35000

35000—42000

42000—55000

55000—80000

50000

Екатеринбург

35000—42000

42000—50000

50000—65000

65000—90000

60000

Казань

33000—40000

40000—45000

45000—60000

60000—85000

55000

Краснодар

33000—40000

40000—45000

45000—60000

60000—85000

57000

Красноярск

33000—37000

37000—45000

45000—60000

60000—85000

55000

Нижний Новгород

30000—37000

37000—43000

43000—55000

55000—80000

52000

Новосибирск

33000—40000

40000—45000

45000—60000

60000—85000

57000

Омск

30000—37000

37000—42000

42000—55000

55000—80000

50000

Пермь

30000—35000

35000—40000

40000—52000

52000—75000

50000

Ростов-на-Дону

33000—37000

37000—45000

45000—57000

57000—80000

55000

Самара

30000—35000

35000—40000

40000—55000

55000—77000

50000

Уфа

30000—35000

35000—40000

40000—55000

55000—77000

50000

Челябинск

30000—37000

37000—43000

43000—55000

55000—80000

52000

Источник: SuperJob

По данным исследования, фармацевтами работают в основном женщины (87%) среднего возраста (36 лет). У 45% фармацевтов есть высшее образование. Средний срок работы на последнем месте — 3,3 года. Около 17% готовы переехать в другой город ради новой работы.

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