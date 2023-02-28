Зарплатный максимум фармацевта в Москве составил 130 тысяч рублей
Обзор самых дорогих на рынке труда фармацевтов со стажем работы от трех лет представил SuperJob.
Зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составляет 130 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 110 тыс. руб., Екатеринбурга — 90 тыс. руб. Обзор зарплат на позицию «Фармацевт» представил Исследовательский центр рекрутингового ресурса SuperJob. Обзор основан на анализе предложений работодателей и ожиданий претендентов в феврале 2023 года в 16 городах России.
Наиболее востребованы на рынке труда фармацевты с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от двух лет. Уровень зарплаты таких специалистов в Москве колеблется в диапазоне 70—90 тыс. руб. Начинающему фармацевту в Москве предлагают 50–60 тыс. руб.
В Москве работники аптек ценятся гораздо выше, чем в регионах. Если в столице фармацевт с опытом от одного года может рассчитывать на зарплату в 60—70 тыс. руб., то в Волгограде уровень зарплатных предложений для таких специалистов в два раза ниже: 33—37 тыс. руб.
Уровень зарплат фармацевтов в регионах России (net, fix, в рублях)
|
Город
|
Зарплатный диапазон (в зависимости от уровня компетенций и стажа)
|
Среднерыночная
|
начинающий специалист
|
с опытом от одного года
|
с опытом от двух лет
|
с опытом от трех лет
|
Москва
|
50000—60000
|
60000—70000
|
70000—90000
|
90000—130000
|
85000
|
Санкт-Петербург
|
42000—50000
|
50000—57000
|
57000—75000
|
75000—110000
|
70000
|
Волгоград
|
27000—33000
|
33000—37000
|
37000—50000
|
50000—70000
|
45000
|
Воронеж
|
30000—35000
|
35000—42000
|
42000—55000
|
55000—80000
|
50000
|
Екатеринбург
|
35000—42000
|
42000—50000
|
50000—65000
|
65000—90000
|
60000
|
Казань
|
33000—40000
|
40000—45000
|
45000—60000
|
60000—85000
|
55000
|
Краснодар
|
33000—40000
|
40000—45000
|
45000—60000
|
60000—85000
|
57000
|
Красноярск
|
33000—37000
|
37000—45000
|
45000—60000
|
60000—85000
|
55000
|
Нижний Новгород
|
30000—37000
|
37000—43000
|
43000—55000
|
55000—80000
|
52000
|
Новосибирск
|
33000—40000
|
40000—45000
|
45000—60000
|
60000—85000
|
57000
|
Омск
|
30000—37000
|
37000—42000
|
42000—55000
|
55000—80000
|
50000
|
Пермь
|
30000—35000
|
35000—40000
|
40000—52000
|
52000—75000
|
50000
|
Ростов-на-Дону
|
33000—37000
|
37000—45000
|
45000—57000
|
57000—80000
|
55000
|
Самара
|
30000—35000
|
35000—40000
|
40000—55000
|
55000—77000
|
50000
|
Уфа
|
30000—35000
|
35000—40000
|
40000—55000
|
55000—77000
|
50000
|
Челябинск
|
30000—37000
|
37000—43000
|
43000—55000
|
55000—80000
|
52000
Источник: SuperJob
По данным исследования, фармацевтами работают в основном женщины (87%) среднего возраста (36 лет). У 45% фармацевтов есть высшее образование. Средний срок работы на последнем месте — 3,3 года. Около 17% готовы переехать в другой город ради новой работы.
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