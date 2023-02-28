Зарплатный максимум фармацевта в Москве составил 130 тысяч рублей

Зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составляет 130 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 110 тыс. руб., Екатеринбурга — 90 тыс. руб. Обзор зарплат на позицию «Фармацевт» представил Исследовательский центр рекрутингового ресурса SuperJob. Обзор основан на анализе предложений работодателей и ожиданий претендентов в феврале 2023 года в 16 городах России.

Наиболее востребованы на рынке труда фармацевты с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от двух лет. Уровень зарплаты таких специалистов в Москве колеблется в диапазоне 70—90 тыс. руб. Начинающему фармацевту в Москве предлагают 50–60 тыс. руб.

В Москве работники аптек ценятся гораздо выше, чем в регионах. Если в столице фармацевт с опытом от одного года может рассчитывать на зарплату в 60—70 тыс. руб., то в Волгограде уровень зарплатных предложений для таких специалистов в два раза ниже: 33—37 тыс. руб.

Уровень зарплат фармацевтов в регионах России (net, fix, в рублях)

Город Зарплатный диапазон (в зависимости от уровня компетенций и стажа) Среднерыночная

заработная

плата начинающий специалист с опытом от одного года с опытом от двух лет с опытом от трех лет Москва 50000—60000 60000—70000 70000—90000 90000—130000 85000 Санкт-Петербург 42000—50000 50000—57000 57000—75000 75000—110000 70000 Волгоград 27000—33000 33000—37000 37000—50000 50000—70000 45000 Воронеж 30000—35000 35000—42000 42000—55000 55000—80000 50000 Екатеринбург 35000—42000 42000—50000 50000—65000 65000—90000 60000 Казань 33000—40000 40000—45000 45000—60000 60000—85000 55000 Краснодар 33000—40000 40000—45000 45000—60000 60000—85000 57000 Красноярск 33000—37000 37000—45000 45000—60000 60000—85000 55000 Нижний Новгород 30000—37000 37000—43000 43000—55000 55000—80000 52000 Новосибирск 33000—40000 40000—45000 45000—60000 60000—85000 57000 Омск 30000—37000 37000—42000 42000—55000 55000—80000 50000 Пермь 30000—35000 35000—40000 40000—52000 52000—75000 50000 Ростов-на-Дону 33000—37000 37000—45000 45000—57000 57000—80000 55000 Самара 30000—35000 35000—40000 40000—55000 55000—77000 50000 Уфа 30000—35000 35000—40000 40000—55000 55000—77000 50000 Челябинск 30000—37000 37000—43000 43000—55000 55000—80000 52000

Источник: SuperJob

По данным исследования, фармацевтами работают в основном женщины (87%) среднего возраста (36 лет). У 45% фармацевтов есть высшее образование. Средний срок работы на последнем месте — 3,3 года. Около 17% готовы переехать в другой город ради новой работы.