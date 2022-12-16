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Зарплаты провизоров-технологов выросли...

Зарплаты провизоров-технологов выросли за год на 7%

16.12.2022
13:21
Наталья Маскина

Рекрутеры подсчитали доходы провизоров-технологов в 16 городах России. Самые высокие зарплаты предлагают специалистам в Москве, самые низкие – в Волгограде.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Средняя рыночная заработная плата провизоров-технологов за год выросла на 7%, выяснил рекрутинговый сервис SuperJob, изучив в декабре 2022 года зарплатные предложения работодателей и ожидания претендентов в 16 городах России.

Рост доходов провизоров-технологов в этом году примерно такой же, как и у медицинских представителей. По данным исследования Gets experts, в 2022 году индексация зарплат сотрудников отделов продаж фармкомпаний в среднем по рынку составила 5–8%.

Рекордно высоким рост доходов провизоров-технологов был в «пандемийном» 2020 году – зарплаты выросли на 16%. Работники аптек вошли тогда в число лидеров по темпам роста зарплат на российском рынке.

В этом году прирост зарплат провизоров-технологов опережает инфляция (по данным Росстата, на ноябрь 2022 года годовая инфляция составила почти 12%).

Дороже всего ценятся провизоры-технологи в столичных регионах. В Москве средняя месячная зарплата специалиста составляет 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 65 тыс. руб. Самые бедные провизоры-технологи живут в Волгограде – им предлагают в среднем 45 тыс. руб.

Зарплатный максимум специалистов в Москве достигает 110 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 100 тыс. руб. В Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Самаре и Уфе — 65 тыс. руб. В Волгограде максимальный уровень дохода специалиста – 60 тыс. руб.

По данным исследования SuperJob, подавляющее большинство претендентов на должность провизора-фармацевта – женщины (91%), почти все имеют высшее образование (98%). Средний срок работы кандидатов на последнем месте – примерно пять лет. Половина соискателей на момент размещения резюме находились в свободном поиске работы. 17% были готовы к переезду в другой регион ради интересного предложения о трудоустройстве.

Уровни зарплат провизоров-технологов, в рублях (с учетом профессионального опыта, спектра и уровня компетенций)

Город

Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц

Средняя зарплата

I

Начинающий

специалист

II

С опытом

от 1 года

III

С опытом

от 2 лет

IV

С опытом от 2—3 лет

Москва

50000—55000

55000—65000

65000—90000

90000—110000

80000

Санкт-Петербург

45000—50000

50000—57000

57000—75000

75000—100000

65000

Волгоград

28000—30000

30000—35000

35000—50000

50000—60000

45000

Воронеж

30000—33000

33000—40000

40000—55000

55000—65000

48000

Екатеринбург

35000—37000

37000—45000

45000—60000

60000—75000

55000

Казань

30000—35000

35000—40000

40000—55000

55000—67000

50000

Краснодар

32000—35000

35000—42000

42000—60000

60000—70000

50000

Красноярск

33000—35000

35000—43000

43000—60000

60000—75000

53000

Нижний Новгород

30000—32000

32000—37000

37000—52000

52000—65000

47000

Новосибирск

33000—37000

37000—43000

43000—60000

60000—75000

53000

Омск

30000—32000

32000—37000

37000—50000

50000—65000

47000

Пермь

30000—32000

32000—38000

38000—53000

53000—65000

47000

Ростов-на-Дону

30000—35000

35000—40000

40000—55000

55000—70000

50000

Самара

30000—32000

32000—37000

37000—50000

50000—65000

47000

Уфа

30000—32000

32000—38000

38000—53000

53000—65000

47000

Челябинск

30000—35000

35000—40000

40000—55000

55000—67000

50000


Источник: SuperJob

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