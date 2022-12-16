Зарплаты провизоров-технологов выросли за год на 7%
Рекрутеры подсчитали доходы провизоров-технологов в 16 городах России. Самые высокие зарплаты предлагают специалистам в Москве, самые низкие – в Волгограде.
Средняя рыночная заработная плата провизоров-технологов за год выросла на 7%, выяснил рекрутинговый сервис SuperJob, изучив в декабре 2022 года зарплатные предложения работодателей и ожидания претендентов в 16 городах России.
Рост доходов провизоров-технологов в этом году примерно такой же, как и у медицинских представителей. По данным исследования Gets experts, в 2022 году индексация зарплат сотрудников отделов продаж фармкомпаний в среднем по рынку составила 5–8%.
Рекордно высоким рост доходов провизоров-технологов был в «пандемийном» 2020 году – зарплаты выросли на 16%. Работники аптек вошли тогда в число лидеров по темпам роста зарплат на российском рынке.
В этом году прирост зарплат провизоров-технологов опережает инфляция (по данным Росстата, на ноябрь 2022 года годовая инфляция составила почти 12%).
Дороже всего ценятся провизоры-технологи в столичных регионах. В Москве средняя месячная зарплата специалиста составляет 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 65 тыс. руб. Самые бедные провизоры-технологи живут в Волгограде – им предлагают в среднем 45 тыс. руб.
Зарплатный максимум специалистов в Москве достигает 110 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 100 тыс. руб. В Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Самаре и Уфе — 65 тыс. руб. В Волгограде максимальный уровень дохода специалиста – 60 тыс. руб.
По данным исследования SuperJob, подавляющее большинство претендентов на должность провизора-фармацевта – женщины (91%), почти все имеют высшее образование (98%). Средний срок работы кандидатов на последнем месте – примерно пять лет. Половина соискателей на момент размещения резюме находились в свободном поиске работы. 17% были готовы к переезду в другой регион ради интересного предложения о трудоустройстве.
Уровни зарплат провизоров-технологов, в рублях (с учетом профессионального опыта, спектра и уровня компетенций)
|
Город
|
Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|
Средняя зарплата
|
I
Начинающий
специалист
|
II
С опытом
от 1 года
|
III
С опытом
от 2 лет
|
IV
С опытом от 2—3 лет
|
Москва
|
50000—55000
|
55000—65000
|
65000—90000
|
90000—110000
|
80000
|
Санкт-Петербург
|
45000—50000
|
50000—57000
|
57000—75000
|
75000—100000
|
65000
|
Волгоград
|
28000—30000
|
30000—35000
|
35000—50000
|
50000—60000
|
45000
|
Воронеж
|
30000—33000
|
33000—40000
|
40000—55000
|
55000—65000
|
48000
|
Екатеринбург
|
35000—37000
|
37000—45000
|
45000—60000
|
60000—75000
|
55000
|
Казань
|
30000—35000
|
35000—40000
|
40000—55000
|
55000—67000
|
50000
|
Краснодар
|
32000—35000
|
35000—42000
|
42000—60000
|
60000—70000
|
50000
|
Красноярск
|
33000—35000
|
35000—43000
|
43000—60000
|
60000—75000
|
53000
|
Нижний Новгород
|
30000—32000
|
32000—37000
|
37000—52000
|
52000—65000
|
47000
|
Новосибирск
|
33000—37000
|
37000—43000
|
43000—60000
|
60000—75000
|
53000
|
Омск
|
30000—32000
|
32000—37000
|
37000—50000
|
50000—65000
|
47000
|
Пермь
|
30000—32000
|
32000—38000
|
38000—53000
|
53000—65000
|
47000
|
Ростов-на-Дону
|
30000—35000
|
35000—40000
|
40000—55000
|
55000—70000
|
50000
|
Самара
|
30000—32000
|
32000—37000
|
37000—50000
|
50000—65000
|
47000
|
Уфа
|
30000—32000
|
32000—38000
|
38000—53000
|
53000—65000
|
47000
|
Челябинск
|
30000—35000
|
35000—40000
|
40000—55000
|
55000—67000
|
50000
Источник: SuperJob
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