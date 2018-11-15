Зарплаты руководителей групп по внедрению SAP в фарме достигают 500 тыс. рублей

По словам старшего консультанта компании «Контакт» (InterSearchRussia) Дарьи Илюшиной, штат ИТ-отдела в фарме обычно меньше штата аналогичного подразделения в ритейле или банке в 2, а то и в 3 раза.

По наблюдениям партнера компании «Контакт» Юлии Забазарных, среди «айтишных» позиций в фарме очень востребованы руководители и консультанты по внедрению SAP.

«Еще 3 года назад спрос на таких специалистов был спокойным, сегодня наблюдаем настоящий ажиотаж – компании активно инвестируют во внедрение различных модулей SAP. Зарплаты успешных руководителей групп: 400 – 500 тыс. рублей в месяц. Ведущие консультанты по внедрению SAP получают 300 – 350 тыс. рублей», – резюмирует Юлия Забазарных.