Зарубежные и отечественные компании отозвали шесть регудостоверений лекарств

Из Госреестра исключены шесть регистрационных удостоверений (РУ) на лекарственные препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава. В числе компаний владельцев Eli Lilly, MSD (в США и Канаде — Merck&Co), Aspen Pharma, «Р-Фарм» и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Aspen Pharma отозвала спазмолитическое средство, применяющееся при гиперактивности мочевого пузыря (ГМП), — «Энаблекс» (МНН дарифенацин). В российском реестре зарегистрированных аналогов препарата больше нет.

Из ГРЛС исключен инсулин «Хумалог» (МНН инсулин лизпро) от Eli Lilly. В реестре зарегистрированы российские аналоги инсулина лизпро, однако от швейцарской компании Eli Lilly с таким МНН препарата больше нет.

Компания MSD отозвала регудостоверение на препарат «Стиглатра» (эртуглифлозин) — гипогликемическое средство для перорального применения. Других аналогов в реестре не зафиксировано.

Также из реестра отозвано одно РУ на препарат «Ремдесивир» (ремдесивир) от «Р-Фарм». Лекарство применяется в качестве противовирусного средства для лечения COVID-19. В реестре зарегистрировано другое удостоверение на этот же препарат от «Р-Фарм». А также есть зарегистрированные аналоги от АО «Фармасинтез»— бренд «Ремдеформ» и оригинальный препарат от Gilead — «Веклури».

Исключен «Мараславин» — комбинированный растительный препарат для лечения пародонтальных заболеваний от Sopharma AD (Болгария).

Из реестра исключен стимулятор лейкопоэза «Лейцита» (филграстим) — раствор для внутривенного и подкожного введения ООО «Сигардис Рус». У препарата есть аналоги зарубежного и отечественного производства.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: