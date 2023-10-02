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Зарубежные и отечественные компании отозвали шесть регудостоверений лекарств

02.10.2023
17:39
Вероника Догузова
Зарубежные и отечественные компании отозвали из Госреестра шесть регистрационных удостоверений лекарств. Среди исключенных препаратов есть инсулин, средство для лечения COVID-19 и некоторые другие.
Фото: Догузова Вероника

Из Госреестра исключены шесть регистрационных удостоверений (РУ) на лекарственные препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава. В числе компаний владельцев Eli Lilly, MSD (в США и Канаде — Merck&Co), Aspen Pharma, «Р-Фарм» и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Aspen Pharma отозвала спазмолитическое средство, применяющееся при гиперактивности мочевого пузыря (ГМП), — «Энаблекс» (МНН дарифенацин). В российском реестре зарегистрированных аналогов препарата больше нет.

Из ГРЛС исключен инсулин «Хумалог» (МНН инсулин лизпро) от Eli Lilly. В реестре зарегистрированы российские аналоги инсулина лизпро, однако от швейцарской компании Eli Lilly с таким МНН препарата больше нет.

Компания MSD отозвала регудостоверение на препарат «Стиглатра» (эртуглифлозин) — гипогликемическое средство для перорального применения. Других аналогов в реестре не зафиксировано.

Также из реестра отозвано одно РУ на препарат «Ремдесивир» (ремдесивир) от «Р-Фарм». Лекарство применяется в качестве противовирусного средства для лечения COVID-19. В реестре зарегистрировано другое удостоверение на этот же препарат от «Р-Фарм». А также есть зарегистрированные аналоги от АО «Фармасинтез»— бренд «Ремдеформ» и оригинальный препарат от Gilead — «Веклури».

Исключен «Мараславин» — комбинированный растительный препарат для лечения пародонтальных заболеваний от Sopharma AD (Болгария).

Из реестра исключен стимулятор лейкопоэза «Лейцита» (филграстим) — раствор для внутривенного и подкожного введения ООО «Сигардис Рус». У препарата есть аналоги зарубежного и отечественного производства.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Энаблекс» (дарифенацин), таблетки, РУ — ЛСР-006979/08 от 01.09.2008г.;
  2. «Хумалог» (инсулин лизпро), раствор для подкожного введения, РУ — ЛП-№(001488)-(РГ-RU) от 01.12.2022г.;
  3. «Стиглатра» (эртуглифлозин), таблетки, РУ — ЛП-005959 от 02.12.2019г.;
  4. «Ремдесивир» (ремдесивир), лиофилизат, РУ — ЛП-007694 от 15.12.2021г.;
  5. «Мараславин», раствор для местного применения, РУ — П N012691/01 от 25.02.2010г.;
  6. «Лейцита» (филграстим), раствор для внутривенного и подкожного введения, РУ — ЛСР-001783/08 от 17.03.2008г.

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