Зарубежные компании отозвали семь РУ лекарств

Зарубежные компании отозвали семь регудостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС 12 декабря 2022 года. В списке исключенных препаратов есть лекарства компаний Merck, Teva, Orion.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены РУ глюкокортикостероида, антисептического, ноотропного, гипогликемического, противоклимактерического средства, а также средство для лечения никотиновой зависимости. Два из отозванных препарата, по данным Росздравнадзора, не поступали в гражданский оборот несколько лет. К примеру, противоклимактерическое лекарство «Дивина» (МНН медроксипрогестерон+эстрадиола валерат и эстрадиола валерат [набор]) производства Orion не поступало на российский рынок с 2019 года. На момент исключения этот препарат был единственным в реестре с таким МНН.

Также из реестра отозвали препарат немецкой компании Merck — «Энцефабол» (МНН пиритинол). Лекарство применяется как ноотропное средство при деменции и черепно-мозговых травмах. Однако также с 2020 года не выходит в гражданский оборот в России. Из Госреестра исключены обе лекформы: суспензия и таблетки. С МНН пиритинол в реестре нет зарегистрированных препаратов.

Компания Teva отозвала два РУ на препараты «Метформин МВ-Тева» (МНН метформин) и «Йокс Тева» (МНН аллантоин+повидон-йод). У данных лекарств исключены только некоторые лекарственные формы. У «Метформина МВ-Тева» отозваны таблетки пролонгированного действия, у «Йокса Тева» — раствор для местного применения. Остальные лекформы по-прежнему зарегистрированы в стране.

Компания Orion отозвала еще одно РУ на препарат «Метипред» (МНН метилпреднизолон) в виде инъекций. Однако в реестре есть другое регудостоверение на данную форму, поэтому на рынке остаются две лекарственные формы «Метипреда» — лиофилизат для приготовления раствора для в/в и в/м введения и таблетки.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: