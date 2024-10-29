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Заседание по вопросу...

Заседание по вопросу освобождения Бориса Шпигеля отложили в четвертый раз

29.10.2024
10:41
Дина Коблова
Заседание суда по рассмотрению ходатайства об освобождении основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля в связи с его тяжелым состоянием здоровья перенесли в четвертый раз. Новое заседание назначено на 5 ноября.
Борис Шпигель | Фото: Басманный суд Москвы

Преображенский суд Москвы 28 октября вновь перенес рассмотрение ходатайства основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания из-за тяжелого состояния здоровья. Информация об этом появилась в карточке на сайте суда.

Новое заседание назначено на 5 ноября.

Защита Шпигеля ходатайствовала освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья в начале сентября. Адвокаты указывают, что он более трех с половиной лет непрерывно находится в СИЗО и сейчас состояние его здоровья оценивается как «катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти».

Основатель «Биотэка» был арестован в марте 2021 года. В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал его виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву (получил 12 лет строгого режима за получение взяток) и назначил Шпигелю наказание в виде 11 лет строгого режима. В конце августа Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.

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