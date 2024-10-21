Заседание по вопросу освобождения Бориса Шпигеля отложили в третий раз

Преображенский суд Москвы 21 октября отложил рассмотрение ходатайства Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Изначально заседание было назначено на 18 сентября, но уже в третий раз его отложили в связи с нахождением судьи на приговоре по другому делу, сообщила «ФВ» адвокат основателя компании «Биотэк» Зарина Фарниева. Новое заседание назначено на 28 октября.

Об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья защита Шпигеля ходатайствовала в начале сентября. Адвокаты указывают, что он непрерывно находится более трех с половиной лет в СИЗО, в данный момент состояние его здоровья оценивается как «катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти».

Основателя «Биотэка» арестовали в марте 2021 года. В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) Бориса Шпигеля и назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима. Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дали 12 лет строгого режима за получение взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Генеральный директор компании «Фармация» Антон Колосков был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии. Двое посредников — Федор Федотов и Геннадий Марков — получили по 7 лет и 6 месяцев колонии. Шпигель и Белозерцев также должны заплатить штраф в 450 млн руб., их лишили государственных наград. Белозерцеву запретили в течение десяти лет занимать должности в госорганах.

В конце августа Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.