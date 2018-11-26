Защита Игоря Вайнштока обжаловала его заочный арест

Адвокат бизнесмена и изобретателя кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока, объявленного в международный розыск по делу о невыплате заработной платы своим сотрудникам, обжаловал заочный арест предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию суда.
«В Пресненский суд поступила жалоба от адвоката Вайнштока», – сказал представитель суда, уточнив, что дата заседания в Мосгорсуде пока не назначена.
Пресненский суд избрал в отношении г-на Вайнштока меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск.
Как сообщалось ранее, помимо Игоря Вайнштока фигурантами уголовного дела также являются другой совладелец и председатель совета директоров «Партнера» Сергей Иванченко, по решению суда помещенный под домашний арест, и член совета директоров компании Николай Загородник, с которого следствие взяло подписку о невыезде. Всем им СКР инкриминирует невыплату зарплаты (ст. 145 УК РФ), а господину Вайнштоку — еще и злоупотребление полномочиями (ст. 201). Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению представителей Фондсервисбанка, который проходит по делу потерпевшей стороной. Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб.
Как сообщал ранее «Коммерсантъ», вины бизнесмен не признает, утверждая, что его уголовное преследование «является частью плана рейдерского захвата» предприятия.
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