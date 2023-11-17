Затраты бюджета на федеральные закупки лекарств в 2024 году вырастут всего на 3%

Госдума в третьем чтении приняла ФЗ «О Федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов». В окончательном варианте затраты на федеральные программы на закупку лекарств снизились. В проекте бюджета говорилось, что они составят 129 млрд руб., в итоговой версии — 124,7 млрд руб.

Средства для льготного лекобеспечения предусмотрены в федеральном бюджете комплексом процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами». Общая сумма по этой статье вырастет с 186,8 млрд руб. в 2023 году до 206,3 млрд руб. Из них на федеральные программы заложено 124,7 млрд руб., в текущем году это 121,2 млрд руб., то есть рост составит 3,5 млрд руб., или 3%. В проекте бюджета предполагалось, что затраты по статье вырастут до 129 млрд руб.

В законопроекте не указано, как распределены эти 124,7 млрд руб. на ВЗН, ВИЧ и вакцины. В 2022 и 2023 годы пациентские организации не раз обращали внимание, что необходимо увеличить финансирование ВЗН и закупок антиретровирусных препаратов, так как за несколько лет действия этих программ количество пациентов выросло. В 2023 году количество пациентов в ВЗН уменьшилось за счет передачи затрат на лекарства для несовершеннолетних участников программы фонду «Круг добра».

Финансирование фонда в 2024 году, как и планировалось в проекте, составит 175,9 млрд руб. Из этой суммы на закупку незарегистрированных препаратов, медизделий, а также оплаты некоторых видов лечения будет выделено 55,1 млрд руб. В 2023 году грант составляет 41 млрд руб. Вторая часть из 176 млрд руб. — 120,8 млрд руб. — будет потрачена на закупку зарегистрированных лекарств, которую осуществляет Федеральный центр планирования и лекобеспечения, в 2023 году на эти цели должно быть потрачено 103,7 млрд руб.

Кроме того депутаты увеличили финансирование программы по закупке лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (нельготные категории). В проекте предполагалось снизить их с 10,15 млрд руб. (столько было в 2022 и 2023 годах) до 9,5 млрд руб., в итоговом проекте сумма выросла до 11,5 млрд руб. Возможно, это связано с планами Минздрава добавить в программу еще одно состояние пациентов с ишемической болезнью — фибрилляция предсердий.

В 2023 году перечень состояний пополнился хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка. А в список препаратов для сердечно-сосудистой программы из 23 МНН были добавлены ацетазоламид, валсартан + сакубитрил, ивабрадин, дапаглифлозин, дигоксин, спиронолактон, фуросемид, эмпаглифлозин.

Затраты на закупку противоопухолевых препаратов в 2024 году составят 140 млрд руб., а финансирование льготными лекарствами и медицинскими изделиями граждан, имеющих право на федеральную льготу, — 57,9 млрд руб.