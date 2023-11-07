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Заведующая аптекой получила...

Заведующая аптекой получила более пяти лет тюрьмы за взяточничество

07.11.2023
10:26
Екатерина Погонцева
В Красноярске бывших сотрудников аптеки Сибирского научно-клинического центра ФМБА приговорили к реальному наказанию и большим срокам за получение взяток. Наказание в течение 5,5 лет им предстоит отбывать в колонии общего режима. 
Фото: Екатерина Погонцева

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-заведующей и провизора аптеки Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Они признаны виновными в получении взяток (чч.5, 6 ст.290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Суд установил, что в период с 2018 по 2022 годы заведующая Татьяна Ефимова и начальник техотдела СКЦ ФМБА Татьяна Неручок получили от руководителя ООО МТФ «Мединстал» взятки в виде имущества, подарочных карт в магазины косметики, годового абонемента в фитнес-центр и дорогостоящих туристических путевок на общую сумму более 3,8 млн руб. за оказание содействия в заключении более 100 контрактов на поставку медицинских изделий по завышенной стоимости.

Суд приговорил каждую из подсудимых к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами в размере 1,9 млн руб., лишив их права занимать определенные должности в течение четырех лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Против экс-сотрудниц того же центра позже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ранее писал «ФВ». По версии следствия, в 2018—2020 годах они частично подменяли лекарства на другие препараты на сумму более 5,8 млн руб. О завершении расследования и передаче дела в суд с тех пор ничего не сообщалось.

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