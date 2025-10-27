Заведующая аптекой в Красноярском крае получила условный срок за махинации с рецептами

Суд в Красноярске вынес приговор бывшей заведующей аптекой, обвиняемой в превышении должностных полномочий и пособничестве в оказании незаконных медицинских услуг, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Суд установил, что с октября 2021 до июнь 2024 года в Сосновоборске заведующая вносила изменения в рецептурные бланки покупателей аптеки, которые приобретали сильнодействующие препараты. После этого она по завышенной стоимости передавала лекарства знакомому врачу.

Врач входил в состав организованной преступной группы, оказывающей за деньги незаконные медуслуги по выводу из абстинентного синдрома лиц с алкогольной или наркотической зависимостью. Фигуранты при этом не проводили диагностику и не соблюдали правила оказания медпомощи, в том числе при неотложных состояниях.

Заведующую аптекой признали виновной в нарушении трех статей:

п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий);

ч.5 ст.33, ч.1 ст.238 УК РФ (пособничество оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей);

ч.1 ст.234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами).

Ей назначили 3 года и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Также ее на два года лишили права заниматься фармацевтической деятельностью.

Уголовное дело в отношении 24 участников группы находится в производстве.