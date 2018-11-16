Завершилось тестирование на знания о лечении кашля

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знания о лечении кашля и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «OZON»!
Список победителей:
- Татьяна Завьялова, ООО «Виола», Лысьва
- Людмила Шулаева, АС Здоровье, Великий Новгород
- Наталья Трусова, «Фармани», Богородск
- Валентина Беликова, ГУП «Брянскфармация», Брянск
- Екатерина Малкова, ООО «Вербена», Благовещенск
- Светлана Лисина, «АСНА», Москва
- Ирина Очкасова, ООО «Тамбовфармация», Рассказово
- Вероника Корбут, Аптека «Первая», Мурманск
- Наталья Шемякина, ИП Каюрова, Пермь
- Оксана Бурлакова, «Кабанская Фармация», Селенгинск
- Светлана Дохлова, «Алия», Новокуйбышевск
- Людмила Юрьева, ЗАО «Фармрегион», Приволжск
- Екатерина Скрипчук, ООО «Советская аптека», Кемерово
- Ольга Белова-Ремизова, Аптека «Ангара», Новосибирск
- Юлия Лысанова, ООО «Челны Гранд», Набережные Челны
- Ольга Зернова, «Валдай», Бежецк
- Илья Тарасов, «Андыз-Фарм», Менделеевск
- Ирина Кушнир, ООО «Кинея», Тюмень
- Константин Фролов, «Спрэй», Рязань
- Ольга Зернова, «Валдай», Бежецк
- Елена Левичева, ООО «Мир здоровья», Рыбинск
- Галина Кудряшова, ООО «Мир здоровья», Рыбинск
- Мария Байдина, АО «Медтехника аптека», Ирбит
- Галина Байлема, «Витафарм», Тольятти
- Оксана Полунина, «Семейная аптека», Феодосия
- Инга Яковлева, ООО «Эркафарм Поволжье», Чебоксары
- Виктория Елькина, ИП Москова «Новая аптека», Калининград
- Ирина Попова, ООО «Гармония Здоровья», Новосибирск
- Вера Красавина, ООО «Забота», Кемерово
- Анжелика Касимова, ООО «Здоровье 2», Курганинск
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