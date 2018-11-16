Завершилось тестирование на знания о лечении кашля

10:08
20 ноября 2018
258

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знания о лечении кашля и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «OZON»!

Список победителей:

  1. Татьяна Завьялова, ООО «Виола», Лысьва
  2. Людмила Шулаева, АС Здоровье, Великий Новгород
  3. Наталья Трусова, «Фармани», Богородск
  4. Валентина Беликова, ГУП «Брянскфармация», Брянск
  5. Екатерина Малкова, ООО «Вербена», Благовещенск
  6. Светлана Лисина, «АСНА», Москва
  7. Ирина Очкасова, ООО «Тамбовфармация», Рассказово
  8. Вероника Корбут, Аптека «Первая», Мурманск
  9. Наталья Шемякина, ИП Каюрова, Пермь
  10. Оксана Бурлакова, «Кабанская Фармация», Селенгинск
  11. Светлана Дохлова, «Алия», Новокуйбышевск
  12. Людмила Юрьева, ЗАО «Фармрегион», Приволжск
  13. Екатерина Скрипчук, ООО «Советская аптека», Кемерово
  14. Ольга Белова-Ремизова, Аптека «Ангара», Новосибирск
  15. Юлия Лысанова, ООО «Челны Гранд», Набережные Челны
  16. Ольга Зернова, «Валдай», Бежецк
  17. Илья Тарасов, «Андыз-Фарм», Менделеевск
  18. Ирина Кушнир, ООО «Кинея», Тюмень
  19. Константин Фролов, «Спрэй», Рязань
  20. Ольга Зернова, «Валдай», Бежецк
  21. Елена Левичева, ООО «Мир здоровья», Рыбинск
  22. Галина Кудряшова, ООО «Мир здоровья», Рыбинск
  23. Мария Байдина, АО «Медтехника аптека», Ирбит
  24. Галина Байлема, «Витафарм», Тольятти
  25. Оксана Полунина, «Семейная аптека», Феодосия
  26. Инга Яковлева, ООО «Эркафарм Поволжье», Чебоксары
  27. Виктория Елькина, ИП Москова «Новая аптека», Калининград 
  28. Ирина Попова, ООО «Гармония Здоровья», Новосибирск
  29. Вера Красавина, ООО «Забота», Кемерово
  30. Анжелика Касимова, ООО «Здоровье 2», Курганинск

Нет комментариев

Комментариев: 5

Екатерина Скрипчук
Сегодня в 15:18
Победили, а сертификата нет на почте
Инга Яковлева
Сегодня в 15:53
Спасибо, очень круто)))
Ольга Белова-Ремизова
Сегодня в 17:57
Инга, вам пришел сертификат?
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
16.11.2018
Компания «Генотек» получит от ФРП 50 млн рублей на производство тест-систем
08.11.2018
FDA одобрило комбинированный тест на наличие антител к ВИЧ от компании Ortho
22.10.2018
Фармпорядок. Часть 2
Популярное
14.11.2018
«Белые» зарплаты перестают быть важным критерием выбора работодателя на фармрынке
2467
16.11.2018
Показатель конкуренции за рабочие места в фармацевтике – полтора человека на место
1708
16.11.2018
Владимир Путин: надо навести порядок с регистром льготных категорий граждан и перечнями лекарств для них
1629
14.11.2018
Эндокринологи не доверяют китайским инсулинам
1464
15.11.2018
Порядка 70% онлайн-покупателей не знают о запрете на доставку лекарств
1284