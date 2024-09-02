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Заявление на получение...

Заявление на получение разрешения на производство БМКП теперь можно подавать через Госуслуги

02.09.2024
10:17
Дина Коблова
Таисия Кубрина
Правительство одобрило возможность подачи заявления на разрешение на производство индивидуальных БМКП через Госуслуги. Действие положения о лицензировании деятельности по производству БМКП продлили до 2030 года.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло изменение в постановление № 1184 от 03.10.2018 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов». Изменения закреплены в ПП № 1166 от 29.08.2024.

Согласно документу, действие положения о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) продлевается до 1 сентября 2030 года. Ранее действие постановления было продлено до 1 сентября 2024 года постановлением № 1892 от 01.11.2021.

Также заявителю дали возможность предоставлять заявление на получение разрешения на производство индивидуальных БМКП через портал Госуслуг.

Постановление вступает в силу со дня официальной публикации.

Ранее Минздрав утвердил форму выписки из реестра разрешений на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов. Форма выписки содержит 16 пунктов. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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