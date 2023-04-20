«Здоров.ру» стала «Региональной аптечной сетью года» в конкурсе «Платиновая унция»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Региональная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва). В этом году впервые федеральные и региональные АС номинировались в разных подноминациях.
Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.
Другие номинанты подноминации «Региональная аптечная сеть»:
- «Монастырев РФ» (Владивосток)
- «Невис» (Санкт-Петербург)
- «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону)
- «Эдельвейс» (Кемерово)
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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