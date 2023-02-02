«Здравсити» отрицает утечку данных клиентов

Информация о взломе базы данных «Здравсити» не соответствует действительности, компания проводит тщательное расследование инцидента. Об этом сообщил ТАСС руководитель маркетплейса Даурен Абеуов.

«Первые выводы свидетельствуют о том, что появившаяся информация носит провокационный характер. Из пробных строк выгрузки, приведенных в качестве примера подтверждения, определенно видно, что база неактуальная», — подчеркнул Абеуов.

Ранее telegram-канал «Утечки баз данных» сообщил, что в даркнете выставлена на продажу информация, полученная, по словам продавца, из базы данных интернет-аптеки «Здравсити». По информации канала, в базе содержится более 8,9 млн уникальных номеров телефонов и свыше 3,3 млн уникальных адресов электронной почты. Администраторы канала выборочно проверили записи и подтвердили, что там указаны данные реальных людей.

В июле 2022 года в Москве оштрафовали на 60 тыс. руб. компанию «Гемотест» за утечку данных с персональной информацией о клиентах. Представители Роскомнадзора по Центральному федеральному округу заявили в суде об утечке более 300 гигабайтов информации. Ранее в мае СМИ сообщали, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 млн клиентов компании. В их числе были адреса и телефоны, паспортные данные и результаты анализов. «Гемотест» тогда заявил, что проведет служебную проверку из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности.