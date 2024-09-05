Зона отработки беспилотников для доставки лекарств появится на Дальнем Востоке

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке будет организована зона для отработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях, сообщает ТАСС.

«Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых креативных отраслей, инфраструктуру экономики больших данных, искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Он отметил большой потенциал этих индустрий для роста дальневосточных регионов, создания рабочих мест, повышения доступности различных услуг и сервисов, а также укрепления логистики.

Ранее на Сахалине разработали 70 сценариев использования беспилотников, в том числе для перевозки биоматериалов и лекарств, проведения поисково-спасательных операций. В декабре 2023 года в Сахалинской области провели эксперимент по доставке лекарств при помощи беспилотника: груз преодолел по воздуху 45 км.