Минздрав положительно оценил перспективы использования дронов для доставки лекарств и анализов

Беспилотники предполагается использовать для доставки препаратов и анализов, а также при оказании помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Главным результатом тестирования дронов стало значительное сокращение времени доставки медикаментов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Для нас использование беспилотников сегодня является приоритетным направлением, потому что первый результат тестирования показывает, что это экономически эффективно и дает результат по сокращению времени доставки», — сообщил РИА «Новости» министр.

Мурашко уточнил, что еще предстоит протестировать регламент применения беспилотников, чтобы доставлять препараты или анализы в разных погодных условиях, в том числе зимой. Кроме того, специалистам предстоит определить, какие температурные условия, средства защиты и контроля необходимы для того, чтобы избежать дефектов препаратов или анализов во время транспортировки.

Мурашко также подчеркнул, что для медицинских целей планируется применять отечественные беспилотники.

Опыт успешной доставки

В апреле российские инженеры успешно испытали в Нижегородской области беспилотник «Аэромедик-30», способный перевозить до 5 кг грузов на расстояние до 200 км, об этом сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы. Представители нижегородской компании — разработчика дронов «Клеверкоптер» рассчитывают по итогам испытаний запустить коммерческое серийное производство дронов для доставки медицинских препаратов и лекарств в отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

В конце 2023 года в Бурятии провели успешные тесты по доставке лекарств беспилотниками. Минздрав региона планирует отработать систему беспилотных доставок в рамках деятельности службы медицины катастроф. Кроме того, в ведомстве намерены доставлять в отдаленные населенные пункты медицинские грузы весом до 4 кг, а также наладить доставку анализов в лаборатории для оперативной постановки диагноза.

Аналогичные испытания в конце прошлого года провели и в Сахалинской области. Запуск дрона с лекарствами на борту проводили в экстремальных погодных условиях: при сильном снегопаде, плохой видимости и порывистом ветре. В конечной точке груз успешно встретил медицинский работник и передал его в больницу. Губернатор региона Валерий Лимаренко по итогам пилотного полета заявил, что доставка дронами необходима жителям области с учетом большого числа отдаленных населенных пунктов и сложного климата.

На втором этапе дальнейших испытаний на Сахалине планируется создать шесть хабов базирования БПЛА, которые будут использоваться для поиска и мониторинга мест ЧС, а также для экстренной и регулярной доставки лабораторных анализов, медикаментов и прочих грузов.

Проблема доставки лекарств

Возможность доставки лекарств дронами может стать одним из решений проблемы отсутствия аптечных пунктов в отдаленных и малых населенных пунктах.

Депутаты Госдумы работают над расширением возможностей реализации лекарств в труднодоступных местах, где нет аптек. Продажа лекарств уже разрешена в ФАП, проходит эксперимент по передвижным аптекам. Законодатели также предлагают аптечным сетям, которые открывают аптеки в больших городах, взять на себя социальную нагрузку по открытию точек в отдаленных районах.