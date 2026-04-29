AbbVie финансирует исследования препарата против не поддававшегося лечению онкогена

AbbVie сообщила о возможной покупке биотехнологического стартапа Kestrel Therapeutics, если его противораковая разработка успешно пройдет клинические испытания и выйдет на рынок. Опцион обойдется фармацевтическому гиганту в 1,45 млрд долл., следует из пресс-релиза.

В случае успеха AbbVie достанутся права на пероральный онкопрепарат KST-6051, блокирующий широкий спектр мутаций KRAS. Около четверти всех злокачественных новообразований связаны с этим онкогеном. Долгое время белок считался неподступным из-за гладкой поверхности, которая не позволяла лекарственным молекулам прикрепиться к нему.

Первым одобренным ингибитором KRAS стал «Лумикрас» (соторасиб) от Amgen. В 2021 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило его использовать при немелкоклеточном раке легкого, а в прошлом году — при метастатическом колоректальном раке в комбинации с «Вектибикс» (панитумумабом). В 2022 году на американский рынок вышел еще один представитель этого класса препаратов — Krazati (адаграсиб/adagrasib) от Mirati и Bristol-Myers Squibb. Однако они действуют только против одной мутации — G12C в KRAS.

Также компании сообщили о начале I фазы КИ KST-6051 с участием людей, у которых диагностирована солидная опухоль, развившаяся в результате мутации KRAS. Первый доброволец получил экспериментальное средство 28 апреля. Финансирование исследований полностью обеспечит AbbVie.

В январе стало известно о намерении фармкорпорации MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) приобрести Revolution Medicines, которая специализируется на ингибиторах KRAS. Сделка оценивалась в 28—32 млрд долл. Впоследствии производитель передумал.