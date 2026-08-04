Александр Гинцбург анонсировал регистрацию вакцины от рака мочевого пузыря

Вакцина «Имурон-ВАК» от рака мочевого пузыря может пройти регистрацию в ближайшие 12 месяцев, об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина от рака мочевого пузыря есть, но она не зарегистрирована. Я думаю, что мы здесь в течение года, полугода, надеюсь, выйдем на возможность регистрации препарата против этого заболевания», — заявил он.

Александр Гинцбург отметил, что центр работает над вакциной совместно с Башкирским федеральным медицинским университетом и первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова.

Ученый также рассказал, что сотрудники центра разработали прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких. По его словам, в центре ведутся работы по созданию онковакцин и от других видов рака. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания вакцины от меланомы «Неоонковак».

В апреле Минздрав РФ одобрил клиническое применение персонализированной неоантиген-специфической мРНК-вакцины для терапии меланомы в двух институтах – НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина и НМИЦ радиологии. Препараты получили названия «Неовак-РОНЦ» и «Неоонковак».