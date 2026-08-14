Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРегуляторика

«Амедарт» исследует первый отечественный аналог «Рецевмо»

14.08.2026
13:41
НадеждаСиницына
Компания «Амедарт» получила разрешение Минздрава России на исследование первого биоаналога «Рецевмо», противоопухолевого препарата, который используется для лечения рака щитовидной железы и немелкоклеточного рака легкого. Владельцем РУ на оригинальный препарат в России выступает компания Swixx. С 2025 года он рассматривается как орфанный.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Компания «Амедарт» начала клиническое исследование биоэквивалентности аналога противоопухолевого препарата «Рецевмо» (МНН селперкатиниб). Соответствующие сведения появились в ГРЛС.

Планируется, что в испытаниях примут участие 46 здоровых добровольцев. Препарат будут принимать натощак в форме капсул по 80 мг. Сравнят скорость абсорбции и биоэквивалентность исследуемого препарата и «Рецевмо» после однократного приема. Испытания пройдут на базе Ярославской клинической больницы № 9. Завершить исследование планируется до конца года.

Селперкатиниб – это селективный ингибитор тирозинкиназы RET дикого типа и множественных мутировавших изоформ RET, а также рецепторов фактора роста эндотелия сосудов 1 и 3. Препарат применяют у взрослых и детей от 12 лет и старше с раком щитовидной железы с мутацией в гене RET и у взрослых с немелкоклеточным раком легкого с наличием слияния гена RET, которые ранее не получали терапию ингибиторами RET.

Оригинальный препарат «Рецевмо» разработан Loxo Oncology, подразделением Eli Lilly. Он одобрен FDA в 2020 году. В России держателем РУ с является компания Swixx Healthcare. В ГРЛС препарат зарегистрирован в 2023 году и с декабря 2025 года рассматривается как орфанный.

Ранее «ФВ» писал, что «Рецевмо» значительно увеличил выживаемость участников III фазы клинических испытаний LIBRETTO-432 с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) на ранней стадии. 

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.