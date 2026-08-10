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«Амедарт» начала исследование первого аналога «Лорвиквы»

10.08.2026
18:40
НадеждаСиницына
Компания «Амедарт» получила разрешение Минздрава России на проведение исследования первого биоаналога противоопухолевого препарата «Лорвиква». Оригинальное лекарственное средство производит Pfizer.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Компания «Амедарт» начала исследование первого в России биоаналога препарата  «Лорвиква» (МНН лорлатиниб) для лечения немелкоклеточного рака легкого. Соответствующие сведения появились в ГРЛС.

Исследователи планируют сравнить скорость и степень абсорбции с последующей оценкой биоэквивалентности исследуемого препарата ЛРЛ01 и «Лорвиквы» в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 мг. Исследование пройдет на базе Ярославской областной клинической наркологической больницы. В исследовании примут участие 50 здоровых добровольцев. Оно должно завершиться в декабре 2026 года.

Лорлатиниб – это противоопухолевое средство, селективный ингибитор рецепторов тирозинкиназы анапластической лимфомы и онкогена c-ros 1 тирозинкиназы, способный конкурировать с аденозинтрифосфатом. Он предназначен для пациентов с положительным по киназе анапластической лимфомы (ALK) распространенным немелкоклеточным раком легкого.

Оригинальный препарат «Лорвиква» выпускает компания Pfizer. Он зарегистрирован в России в 2021 году и с того же года входит в Перечень ЖНВЛП.

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