Аналитики фиксируют замедление роста выручки аптек

Продажи аптек за десять месяцев 2025 года выросли на 11%, подсчитали аналитики AlphaRM, и составили 1,9 трлн руб. За такой же период 2024 года выручка достигла 1,7 трлн руб., по сравнению с десятью месяцами 2023 года это больше на 15%.

Также в 2024 году был больший рост среднемесячной выручки. Тогда он составил 10%, а в текущем году выручка увеличилась на 7% и равнялась 2 368 тыс. руб. на одну аптеку. В январе—октябре 2023 года она была 2 002 тыс. руб., а в такой же период 2024 года — 2 205 тыс. руб. на аптеку.

По данным на конец октября 2025 года в России работало 82,9 тыс. аптек. Это на 3% больше по сравнению с концом октября 2024 года.

Аптеки, которые работали в течение января 2023 года — октября 2025 года, то есть без учета новых точек, заработали 1,6 трлн руб., среднемесячная выручка составила 2 565 тыс. руб. на одну аптеку.

По итогам января—октября 2025 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (9 563 точек). На втором месте — «Ригла», доля которой составила 9,9%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья».