Аналитики фиксируют замедление роста выручки аптек

09.12.2025
14:51
ЕленаКалиновская
В январеоктябре 2025 года выручка аптек, включающая продажи лекарств, БАД и прочего ассортимента, составила 1,9 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года прирост выручки показал двузначный рост. Однако в прошлом году по сравнению с позапрошлым увеличение было больше.
Фото: 123rf.com

Продажи аптек за десять месяцев 2025 года выросли на 11%, подсчитали аналитики AlphaRM, и составили 1,9 трлн руб. За такой же период 2024 года выручка достигла 1,7 трлн руб., по сравнению с десятью месяцами 2023 года это больше на 15%.

Также в 2024 году был больший рост среднемесячной выручки. Тогда он составил 10%, а в текущем году выручка увеличилась на 7% и равнялась 2 368 тыс. руб. на одну аптеку. В январеоктябре 2023 года она была 2 002 тыс. руб., а в такой же период 2024 года 2 205 тыс. руб. на аптеку. 

По данным на конец октября 2025 года в России работало 82,9 тыс. аптек. Это на 3% больше по сравнению с концом октября 2024 года. 
Аптеки, которые работали в течение января 2023 года октября 2025 года, то есть без учета новых точек, заработали 1,6 трлн руб., среднемесячная выручка составила 2 565 тыс. руб. на одну аптеку.

По итогам январяоктября 2025 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (9 563 точек). На втором месте «Ригла», доля которой составила 9,9%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья». 

snimok_ekrana_2025-12-09_v_13.33.41.png (317 KB)

snimok_ekrana_2025-12-09_v_13.33.56.png (311 KB)

snimok_ekrana_2025-12-09_v_13.34.17.png (343 KB)

