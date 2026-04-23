Аналитики подсчитали долю собственных торговых марок в объеме продаж БАД в аптеках

Собственные торговые марки продолжают экспансию в категории БАД в аптечной рознице. По итогам 2025 года доля СТМ превысила 20% продаж БАД в натуральном выражении и 17% — в денежном выражении. Такие данные привел в своем докладе на закрытом заседании Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) генеральный директор компании «АльфаРМ» Николай Демидов, передает корреспондент «ФВ».

По данным «АльфаРМ», в прошлом году в аптеках было продано 102,1 млн упак. БАД собственных торговых марок (+4% к 2024 году) на общую сумму 31 млрд руб. (+19% к 2024 году). За пять лет (с 2021 года) совокупный среднегодовой темп роста CAGR достиг 30% в натуральном выражении и 41% — в стоимостном выражении. У многих игроков рынка уже имеется по несколько линеек СТМ, сказал Николай Демидов.

Если проанализировать отдельно топ-10 БАД по уровню продаж в стоимостном выражении в 2025 году, то самая большая доля СТМ — у прочих БАД, влияющих на центральную нервную систему (26% продаж обеспечили собственные торговые марки). На втором месте успокаивающие БАД (25,7%), на третьем — моновитамины (24,1%).

В аналогичном топ-10, составленном только из БАД СТМ, динамичнее всего в деньгах росли «прочие минералы» — прирост 67% по сравнению с 2024 годом, БАД от боли в горле — 47% и БАД с глюкозамином и хондроитином — 37%.

Категория БАД из топ-10 по уровню продаж, где доля продаж СТМ достигла максимума, — желчегонные гепатопротекторы (40%). На втором месте СТМ БАД от боли в горле (39%), на третьем — БАД от кашля и для нормализации дыхательной системы (31%).