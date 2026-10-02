Аналитики посчитали количество точек продаж БАД в неаптечной рознице

Масштаб неаптечной розницы, реализующей БАД

Если раньше рынок БАД оценивали прежде всего по аптечному каналу, то теперь в фокус аналитической платформы ЦРПТ «Датамаркет» попала и неаптечная розница — как сообщил исполнительный директор «Датамаркет» Эльдар Файзулин, более широкий «универсум» продаж. О том, как чувствуют себя каналы реализации БАД за пределами привычной аптеки, он рассказал на «Фармлиге», передает корреспондент «ФВ».

Сейчас в системе ЦРПТ фиксируется порядка 85 тыс. действующих аптек, которые передают информацию о выбытии товаров. При этом порядка 95% аптек уже включили БАД в свой ассортимент. Это означает, что аптечная полка насыщена: конкурировать здесь можно за счет изменения ассортимента и работы со спросом. Однако рассматривать аптечный канал как простое расширение физической дистрибуции, по словам спикера, «будет достаточно сложно». Насыщенность аптек заставляет искать другие точки роста, и они находятся.

По данным «Датамаркета», БАД продаются в 193 948 неаптечных торговых точках — это более чем вдвое превышает число аптек (85 465).

Это отдельный сегмент рынка, включающий несколько форматов торговли. Внутри него картина неоднородна: специализированных точек, которые торгуют только БАД, всего 5 тыс., и представлены они в основном индивидуальными предпринимателями. Гораздо более крупный сегмент — совмещенные форматы, где есть FMCG и БАД (таких точек больше 107 тыс.) Это, по словам Эльдара Файзулина, «абсолютно новый, интересный канал, который задает огромное количество вопросов и гипотез» и позволяет проверять гипотезы о поведенческом спросе за пределами аптеки.

Именно здесь появляются новые вопросы: как БАД чувствует себя по соседству с ассортиментом, которого нет в аптеке; в каких чеках и корзинах БАД покупают активнее, а в каких реже. «Это огромный массив информации, который позволит строить не просто гипотезы, а смотреть факты того, как в новом канале реализуется продукция БАД», — сообщил эксперт.

Еще 95 тыс. точек продают товары повседневного спроса, но БАД в них не реализуются. Это потенциальный канал, однако его нужно проверять: там могут быть пивные магазины и другие форматы, где БАД сразу не поставишь, отметил спикер.

Данные «Датамаркет»

Однако большое количество точек не означает, что на текущий момент альтернативный канал уже опережает аптечный по объему продаж в денежном выражении. Речь идет не о том, что неаптечная розница уже обогнала аптеку по выручке, а о том, что инфраструктура продаж существует и ее можно анализировать, подчеркнул спикер.

«Неаптечный канал продаж БАД — это дополнительный канал, на который можно смотреть и в рамках которого можно строить гипотезы по поведенческому спросу. Если говорить в целом о том, как выглядит рынок, то раньше основное представление было таким: это аптечный канал порядка 85 тыс. точек. Но с момента добавления в систему биологически активных добавок, с 2005 года — старта накопления данных по продажам, мы увидели, что БАД, скажем так, живут немного в другом универсуме, который исчисляется уже порядка 200 тыс. торговых точек. Для производителя БАД, который обратит внимание на это направление, здесь можно достаточно активно проводить экспансию», — сказал Эльдар Файзулин.

Что происходит в аптечном канале

По данным «АльфаРМ», по итогам семи месяцев 2026 года основная часть выручки от аптечных продаж БАД по-прежнему формируется в офлайне. Объем офлайн-продаж достиг 89,3 млрд руб., что почти в четыре раза превышает онлайн-реализацию — 22,7 млрд руб. При этом интернет-канал растет заметно быстрее: на 17% год к году против 4% у офлайна. Его доля в денежном выражении увеличилась до 20,3%, однако 79,7% рынка пока остается за традиционными аптеками.