Аналитики представили оценку заключенных в России фармацевтических СПИК

За четыре года в России были объявлены 12 конкурсов на заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК), общая начальная сумма составила 61 млрд руб., подсчитали аналитики Headway. Три процедуры были отменены. Таким образом заключено девять СПИК.

Источник: Headway

В среднем в год объявлялось три аукциона. В 2023 году было рекордное количество конкурсов на СПИК — шесть. Примерно каждый год отменялось по одному аукциону, отмен не было только в 2024 году. Всего не проведено три тренда с общей начальной суммой контрактов 13,9 млрд руб.

Стоимость девяти заключенных контрактов составила 32,5 млрд руб., а начальная цена — 47,1 млрд руб., то есть снижение начальной цены составило 31%.

Основной объем завершенных СПИК-закупок приходится на столичный регион (Москва и Московская область) – почти 70% от общей суммы. Москва абсолютный лидер по числу и объему СПИК-закупок – шесть процедур на 19,2 млрд руб., 59% общего объема. Санкт-Петербург занимает второе место по объему — 8,7 млрд руб., это 27% от общей суммы, заключен один контракт.

Источник: Headway

На АО «Р-Фарм» и ООО «Велфарм-М» пришлось 75% всего объема контрактов. «Р-Фарм» — лидер как по количеству (три контракта), так и по объему – 14,5 млрд руб. «Велфарм-М» – второй крупный поставщик, два контракта на 9,8 млрд руб.

Остальные поставщики выполняют единичные контракты с долей менее 15% каждый.

Источник: Headway

Суммарно ТОР25 молекул составляют около 24 млрд руб., это 75% всех заключенных СПИК-закупок. Большинство молекул рейтинга (13 из 25) приходится на онкологические и иммуномодулирующие препараты (L). Следующие по значимости группы: B – кровь (4 МНН), A – ЖКТ и обмен веществ (4 МНН). Остальные группы представлены единичными препаратами: нервная система (N), гормоны (H), респираторная система (R).

Основной акцент на антикоагулянты, онкологические препараты и диабетические средства. Закупки сосредоточены на дорогих инновационных препаратах узкой направленности.

Источник:Headway